Открытие ММКФ ДТП с "пьяным" мальчиком Эксклюзив Интервью Дом-2

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Пугачева научит свободу любить

Первый этап выборов президента "Нашествия" подходит к концу. 25 июня завершится прием писем с выдвижением кандидатов, и уже с завтрашнего дня начнется предварительный отбор участников.
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Общее число заявок уже превысило пять сотен. И если сотни фанатских заявок, отданных за  Кипелова, Шевчука, Кинчева и других рокеров вполне логичны, то выдвижение музыкантов, не входящих в ротацию "Нашего Радио" выглядит парадоксально. Между тем, среди кандидатов в президенты "Нашествие" затесались Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Верка Сердючка и Юрий Лоза. Все они были выдвинуты поклонниками своего таланта.

Стоит признать, что Алла Пугачева никогда не сторонилась рокерской тусовки, отмечает НСН, но с некоторыми музыкантами, к примеру, с Константином Кинчевым и Вячеславом Бутусовым, примадонну связывает давняя дружба.

Фанаты утверждают, что Алла Борисовна в добавок ко всему - "культовая певица с огромным опытом управления". "Ее любит вся страна, знают в мире. Именно она сможет научить рокеров свободу любить!" – заявляют поклонники артистки.

Поспорить с Аллой Пугачевой за право быть кандидатом в президенты "Нашествия" наверняка смогла бы примадонна русского рок" Ольга Кормухина. Но ее фанаты почему-то не торопятся с заявками.

Зато поклонники Филиппа Киркорова успевают везде. Своего кумира в президенты "Нашествия" они заявили в числе первых. На просьбу обосновать свой выбор, фанаты отвечают, что "комментарии излишни", 

Украинского исполнителя Андрея Данилко (Верка Сердючка) выдвинули с формулировкой "она прикольная". А российского музыканта Юрия Лозу поклонники заявили за "правдолюбие". Сам музыкант признался, что согласия на участие в выборах президента "Нашествия" не давал. При этом он категорично высказался о других кандидатах и их музыкальных способностях.

Но самыми активными оказались фанаты экс-участника группы "На-На" Владимира Левкина. Сам музыкант, выдвинуть свою кандидатуру он решил сам. Судя по тому, что теперь за Левкина ежедневно приходят несколько десятков "писем-заявок", с народной любовью у бывшего "нанайца" все ОК. Кстати, заявить своего любимого музыканта, и даже себя любимого, на выборы президента Нашествия до конца сегодняшнего дня может любой желающий.

На данный момент среди кандидатов по числу поданных заявок лидирует Валерий Кипелов. Немного отстают от него Юрий Шевчук, Константин Кинчев и Сергей Шнуров. В число популярных кандидатов также вошли Сергей Бобунец, Сергей Чиграков, Константин Кулясов, Илья Черт и другие музыканты.

Напомним, выборы президента Нашествия пройдут впервые за всю 17-летнюю историю фестиваля. Голосование организовано в три этапа. Первый – это предварительное выдвижение кандидатов (с 21 по 25 июня). Второй этап – с 26 июня по 2 июля, – предварительный отбор самых достойных. Всего будет выбрано 10 музыкантов с наибольшим количеством голосов.

Прямые выборы президента Нашествия-2017 пройдут с 7 по 9 июля в поле "Нашествия". Каждому желающему ЦИК РФ выдаст официальный бюллетень с именами десяти кандидатов, за которых можно будет отдать свой голос. Победителя объявит со сцены "НАШЕСТВИЯ" лично председатель Центризбиркома России Элла Памфилова в воскресенье, 9 июля 2017 года.

25 июня 2017, 21:02

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