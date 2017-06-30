"Нашествие" открыло конкурс плакатов к выборам президента

"Нашествие" объявило конкурс агитационных плакатов к выборам президента фестиваля. Приз – бесплатные билеты на самое массовое музыкальное событие лета.

По два билета на фест, который пройдет с 7 по 9 июля в Большом Завидово, получат пятеро самых креативных "агитаторов". Желающие принять участие в конкурсе могут выкладывать свои творения в соцсети "ВКонтакте" – только надо не забыть добавить хештег #явыбираюНАШЕСТВИЕ.

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Как передает НСН, самые необычные выборы поддержал даже Центризбирком. И, конечно же, сами музыканты и их фанаты. Не остались в стороне и партнеры фестиваля. Всех, кто примет участие в прямых выборах президента "Нашествия" в Завидово, будут бесплатно угощать чаем и сладостями в специальном чайном шатре Lipton.

Такое событие, как выборы президента, не могло не вызвать соответствующие ассоциации – с выборами главы государства. Во всяком случае, идея вдохновила автора этого плаката.

Тут содержание – уже на грани требований цензуры, как, впрочем, и большинство песен Шнура.

Фанаты Пушного вспомнили телепередачу, которую вел музыкант, – там надо было узнать песню, которую прокручивали задом наперед.

Ну и Земфира, конечно, тоже созрела для участия в выборах.

Как писали Dni.Ru, идея с выборами понравилась людям. "Для нас это совершенно новый опыт. Поэтому мы готовы сделать выборы ежегодными, ну а решение примут на поле те гости фестиваля, которые придут и проголосуют за своего президента "Нашествия", – заявил медиадиректор фестиваля Сергей Горбачев.

На "Нашествии" будут работать две площадки – "Главная сцена" и "Наше 2.0". Хедлайнерами мероприятия в этом году станут Гарик Сукачев и "Бригада С". Кроме того, в рамках фестиваля состоится презентация книги Александра Балу Балунова – "Король и Шут: Бесконечная история", а также показ документального фильма о культовой отечественной рок-группе "Гражданская оборона" – "Здорово и вечно".