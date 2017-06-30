"Нашествие" открыло конкурс плакатов к выборам президента
По два билета на фест, который пройдет с 7 по 9 июля в Большом Завидово, получат пятеро самых креативных "агитаторов". Желающие принять участие в конкурсе могут выкладывать свои творения в соцсети "ВКонтакте" – только надо не забыть добавить хештег #явыбираюНАШЕСТВИЕ.
Как передает НСН, самые необычные выборы поддержал даже Центризбирком. И, конечно же, сами музыканты и их фанаты. Не остались в стороне и партнеры фестиваля. Всех, кто примет участие в прямых выборах президента "Нашествия" в Завидово, будут бесплатно угощать чаем и сладостями в специальном чайном шатре Lipton.
Такое событие, как выборы президента, не могло не вызвать соответствующие ассоциации – с выборами главы государства. Во всяком случае, идея вдохновила автора этого плаката.
Тут содержание – уже на грани требований цензуры, как, впрочем, и большинство песен Шнура.
Фанаты Пушного вспомнили телепередачу, которую вел музыкант, – там надо было узнать песню, которую прокручивали задом наперед.
Ну и Земфира, конечно, тоже созрела для участия в выборах.
Как писали Dni.Ru, идея с выборами понравилась людям. "Для нас это совершенно новый опыт. Поэтому мы готовы сделать выборы ежегодными, ну а решение примут на поле те гости фестиваля, которые придут и проголосуют за своего президента "Нашествия", – заявил медиадиректор фестиваля Сергей Горбачев.
На "Нашествии" будут работать две площадки – "Главная сцена" и "Наше 2.0". Хедлайнерами мероприятия в этом году станут Гарик Сукачев и "Бригада С". Кроме того, в рамках фестиваля состоится презентация книги Александра Балу Балунова – "Король и Шут: Бесконечная история", а также показ документального фильма о культовой отечественной рок-группе "Гражданская оборона" – "Здорово и вечно".
Бундестаг легализовал однополые браки
Друзья буяна рассказали, что он перенервничал
Звезду "Кривого зеркала" уже прооперировали
По словам теледивы, он оказался банальным