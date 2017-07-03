Путин приветствовал участников "Тавриды"

Участники форума "Таврида", который открылся в Крыму, получили письмо от Владимира Путина. Молодежный слет станет для юных талантов ценным опытом, убежден президент России.

Всероссийский молодежный образовательный форум "Таврида" открывается 3 июля на Бакальской косе в Крыму. Первыми участниками, которые пройдут образовательную программу форума в 2017 году, станут молодые архитекторы, дизайнеры и урбанисты.

Форум помогает молодым людям приобрести ценный жизненный опыт и реализовать новые перспективные инициативы, сказано в приветствии, которое направил участникам слета Владимир Путин. Президент уверен, что форум стал отличной и по-настоящему востребованной площадкой для общения активной, талантливой молодежи, искренне увлеченной интересными идеями, нацеленными на практическую отдачу.

"Неизменно насыщенная программа позволяет ребятам поучаствовать в конструктивных, творческих дискуссиях с экспертами, представителями органов государственной власти и бизнеса, деятелями науки, образования и культуры, приобрести ценный жизненный опыт", – приводит слова президента сайт Кремля.

На участие в форуме в этом году было подано более 13 тысяч заявок. Как ожидается, до 31 августа 2017 года в работе всех смен примут участие более 3 тысяч человек. Организаторы Всероссийского молодежного образовательного форума "Таврида-2017" – Федеральное агентство по делам молодежи, "Роспатриотцентр" в партнерстве с Московским государственным институтом культуры.

Форум "Таврида" проходит в Крыму уже в третий раз. Он традиционно объединяет талантливую молодежь страны, представляющую разные сферы: дизайн и архитектуру, литературу, изобразительное искусство и музыку, кино и мультипликацию, журналистику, музейное дело и преподавание истории. До конца августа пройдут восемь тематических смен форума.

Глава государства убежден, что нынешний молодежный слет даст старт новым перспективным инициативам. В летопись замечательного молодежного проекта, каким, без сомнения, является "Таврида", будет вписана яркая и незабываемая страница, отметил в приветствии Владимир Путин.

