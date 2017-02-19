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"Красная Гвоздика" отметила юбилей грандиозным гала-концертом

Фото: krasnaya-gvozdika.ru
"Красной гвоздике" – 50 лет. Фестиваль патриотической песни отметил юбилей гала-концертом в колонном зале Дома союзов в Москве. В нем участвовали как победители смотров прошлых лет, так и молодые коллективы.
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Смотр собрал своих друзей из разных регионов России и разных стран мира. Их творчество объединяют любовь к Родине, своим корням, национальным традициям. На сцену колонного зала вышли известные артисты, стоявшие у истоков фестиваля и ставшие в свое время победителями конкурса. Зрителей приветствовали Александра Пахмутова, Иосиф Кобзон, Мария Кодряну, Игорь Саруханов, Вячеслав Добрынин, Заур Тутов.

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Молодое поколение представляли Варвара, Стас Пьеха, Александр Панайотов, другие известные музыканты и актеры. Самые юные участники концерта – Детский хор Союза композиторов России "Преображение" и детско-юношеский музыкальный ансамбль "Динамичные ребята". Их поддерживали арт-группа "Хор Турецкого", Государственный академический русский народный хор имени Пятницкого, Академический ансамбль песни и пляски Национальной гвардии.

Мероприятие прошло под лозунгом "Навстречу Всемирному фестивалю молодежи и студентов – 2017". Среди зрителей были члены комитета, занимающегося подготовкой к фестивалю, директора и преподаватели московских школ и гимназий, актив Российского движения школьников, участники образовательного форума "Таврида", победители конкурса "Я люблю тебя, Россия".

Свою композицию исполнил севастопольский артист Sasha Cheyz. На сцене колонного зала прозвучал молодежный гимна города-героя Севастополя. 

Sasha Cheyz представлял Севастополь и Крым на Всероссийском патриотическом конкурсе "Я люблю тебя, Россия", где в 2016 году занял первое место среди 300 участников со всей страны. Благодаря участию и победе в этом конкурсе, артист получил путевку в финал фестиваля-конкурса национальной патриотической песни "Красная гвоздика".  

Первый международный фестиваль песни "Красная гвоздика" прошёл в Сочи в 1967 году. В нём принимали участие 17 певцов из 9 стран. Уже через несколько лет фестиваль приобрел всеобщую популярность, стать его лауреатом почитали за честь многие исполнители. Ведь песни, прозвучавшие на фестивале, становились народными.

Фото: krasnaya-gvozdika.ru

В 1990 году фестиваль прекратил свое существование. Однако по инициативе Союза композиторов России и Фонда пропаганды российской музыки в 2015 году он обрел второе рождение. Толчком послужило и высказывание президента Владимира Путина по поводу национальной идеи.

"У нас нет никакой, и не может быть другой объединяющей идеи, кроме патриотизма. Это и есть национальная идея. Она не идеологизирована, не связана с деятельностью какой-то партии. Это связано с общим объединяющим началом. Если мы хотим жить лучше, нужно, чтобы страна была более привлекательной для всех граждан, более эффективной", – заявил российсий лидер.

Жюри конкурса в течение многих лет возглавляла композитор Александра Пахмутова – автор песни "Нежность", победившей на первом фестивале в 1967 году. Тогда её исполнила Мария Кодряну. В разные годы победителями фестиваля были: Бисер Киров, Марыля Родович, Заур Тутов, Тамара Гвердцители, Жанна Рождественская и другие известные певцы. Как отмечают организаторы "Красной гвоздики", это конкурс песен со смыслом, создаваемых профессионалами для людей и во имя людей.

Автор: Федор Лопырев19 февраля 2017, 10:06

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