В Подмосковье найден самый длинный в мире слизень

Биологи обнаружили неизвестное ранее местообитание черно-синего слизня. Это самый длинный в мире представитель чрезвычайно редкого вида наземных моллюсков.

Слизень занесен в Красную книгу Московской области. Ученые отмечают, что этот моллюск, в отличие от других слизней и улиток, не вредит сельскохозяйственным культурам, поскольку редко покидает лесные массивы.

Он питается палой листвой и грибами. Специалисты считают его индикатором малонарушенных лесных сообществ. "Черно-синий слизень – самый длинный в мире среди представителей этого семейства. В ползущем состоянии он может достигать длины 30 сантиметров", – цитирует министра экологии и природопользования региона Александра Когана РИАМО.

По его словам, местообитание моллюска впервые зафиксировано на территории государственного природного заказника "Люльковский" в Можайском районе. Благодаря особой охране численность черно-синего слизня остается стабильной.

Это, в свою очередь, свидетельствует о благополучном состоянии старовозрастных елово-широколиственных лесов Подмосковья. Министр отметил, что чаще всего слизни уничтожаются людьми из-за неприязненного отношения к их виду. В связи с этим он призвал чаще разъяснять населению безвредность этого моллюска и его ценность для лесных экосистем.

Напомним, ранее американские ученые объявили собачье дружелюбие и привязанность следствием повреждения хромосом. В исследованном геноме обнаружили маркеры, характерные для синдрома Вильямса, или синдрома эльфа – особой задержки умственного развития, провоцирующей гиперсоциальность.

