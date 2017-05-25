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Общество

Кошки с удаленными когтями чаще болеют

Фото: GLOBAL LOOK press/John Daniels
Ученые выяснили последствия операции по удалению когтей у кошек. Оказывается, после онихэктомии животные испытывают постоянную боль.
прочитано 65 раз

Операция по удалению когтей незаконна во многих странах. Исследователи уже предупреждали о негативных последствиях онихэктомии для домашних питомцев, однако часто это не останавливает их владельцев от операции.

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Уже известно, что после удаления когтей у кошек могут возникнуть хромота и появиться инфекции. Теперь ученые рассмотрели более долгосрочные последствия операции. Оказывается, после удаления когтей братья наши меньшие испытывают постоянную боль, из-за которой становятся агрессивными, сообщает Life.ru.

Специалисты проанализировали поведение 137 кошек с когтями и такого же количества животных без когтей, прежде чем сделать такой вывод. Прошедшие через онихэктомию питомцы кусаются и метят территорию. Кроме того, у них появляются боли в спине. Мышцы лап и спины атрофируются, нарушается координация движений.

По словам эксперта Николь Мартелл-Моран, плохих кошек не бывает, а в их поведении виноваты их хозяева. "Теперь есть научные доказательства того, что онихэктомия лишь травмирует их", – говорит специалист.

Отмечается, что в ходе хирургической операции когти удаляются вместе с целой концевой фалангой пальцев. При этом лапы более 60% животных были прооперированы некачественно, что только ухудшает состояние животных.

Автор: Людмила Фоканова25 мая 2017, 10:23

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