В Сочи на вертолете эвакуировали пятерых туристов

От остановившейся на горной стоянке в районе слияния рек Чистая и Малая Лаба группы туристов в спасательные службы поступило сообщение о том, что на высоте стало плохо двум детям, передает "Газета.ru". Десятилетний мальчик почувствовал головокружение и тошноту, а у девятилетней девочки началось кровотечение из носа. На место вылетел вертолет МЧС, который забрал пятерых туристов – двух взрослых и трех детей. После эвакуации никому из них медицинская помощь не понадобилась.