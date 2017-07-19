В Сочи на вертолете эвакуировали пятерых туристов

От остановившейся на горной стоянке в районе слияния рек Чистая и Малая Лаба группы туристов в спасательные службы поступило сообщение о том, что на высоте стало плохо двум детям, передает "Газета.ru". Десятилетний мальчик почувствовал головокружение и тошноту, а у девятилетней девочки началось кровотечение из носа. На место вылетел вертолет МЧС, который забрал пятерых туристов – двух взрослых и трех детей. После эвакуации никому из них медицинская помощь не понадобилась.
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