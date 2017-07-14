Россияне попросили Путина больше отдыхать

Жители России просят Владимира Путина побольше отдыхать. Президент сегодня, 14 июля приехал в Белгород с рабочей поездкой и пообщался с горожанами.

Путин неожиданно попросил остановить свой кортеж во время движения по городу и решил пообщаться с жителями микрорайона "Улитка". К президенту подбежал ребенок для того, чтобы сделать фото на память, потом глава государства поинтересовался у встретивших его белгородцев, как им нравится новый микрорайон. Они ответили, что очень довольны, сообщает РИА Новости.

"Отдыхайте побольше", – пожелал один из участников встречи, сумев перекричать своих соседей, на что Путин с улыбкой ответил: "Я почти как на отдыхе здесь у вас".

Во время визита на Белгородчину президент России пообещал сделать бесплатное образование по рабочим специальностям для членов стройотрядов. Путин посетил одну из школ, в строительстве которой принимают участие студенческие стройотряды.

Президент осмотрел качество работ и поговорил со студентами. Командир стройотряда Андрей Батурин выступил с предложением к главе государства сделать образование по рабочим специальностям для членов стройотрядов бесплатным, например по профессиям штукатура, проводника или плотника.

"Сделаем!" – пообещал Путин, а заодно рассказал про свою работу плотником. В молодости глава государства занимался ремонтом небольших домов.

Между тем в конце июня 2107 года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что его шеф, по крайней мере, до сентября не собирается уходить в отпуск. Отвечая на вопрос журналистов о возможности скорого отдыха Владимира Путина, Песков сказал, что у него на руках есть рабочий график главы государства до сентября и "особо ничего в нем отпускного нет".

В начале марта 2017 года Путин брал один день в счет отпуска и заночевал в тайге после окончания рабочей программы в Красноярске. В 2013 году Путин отдыхал в Туве и Хакасии вместе с премьер-министром Дмитрием Медведевым и Сергеем Шойгу. В 2014-м он провел краткосрочный отпуск в сибирской тайге, а летом 2015 года президент дважды отдохнул на Алтае. Один раз в гости к Путину прилетал его давний друг – бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони.