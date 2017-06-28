Песков рассказал об отпуске Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о том, что уходить в отпуск Владимир Путин не планирует. Это связано с плотным графиком.

Говоря о своих планах, Дмитрий Песков отметил, что надеется уйти в отпуск в августе. Информация об отдыхе Владимира Путина зависит от перспективного расписания. "Отпуска пока в графике не прослеживается, график достаточно интенсивный", – цитирует официального представителя Кремля "Газета.ru".

По словам Пескова, президент намерен посетить штаб-квартиру Службы внешней разведки. Визит будет приурочен к 95-летию структуры. "Путин пообщается с нашими разведчиками", – цитирует пресс-секретаря российского лидера Life.ru. Детали мероприятия уточняются.

Отметим, что глава государства отдыхает редко. Путин не брал отпуск даже для того, чтобы отпраздновать свой 63-й день рождения. Вместо этого он отправился с рабочей поездкой в Сочи, а вечером вышел на лед для участия в гала-матче Ночной хоккейной лиги.

Если российский лидер все же выкраивает время для отдыха – проводит его на природе. В этом году в ходе рабочей поездки в Красноярск президент взял отпуск на сутки, чтобы заночевать в тайге.

Как писали Dni.Ru, в 2013 году Владимир Путин отдыхал в Туве и Хакасии вместе с премьер-министром Дмитрием Медведевым и Сергеем Шойгу. В 2014-м он провел краткосрочный отпуск в сибирской тайге, а летом 2015 года дважды отдохнул на Алтае.