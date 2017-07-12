Евгений Савченко представит "ЕР" на выборах губернатора Белгородской области

Действующий губернатор Белгородской области Евгений Савченко выдвинут кандидатом "Единой России" на выборах главы региона. Такое решение было принято на конференции регионального отделения "Единой России" в Белгороде, а кандидатура Савченко была поддержана подавляющим большинством.

На рассмотрение делегатов конференции были представлены два кандидата, которые получили наибольшую поддержку по итогам встреч с представителями общественных организаций, профессиональных сообществ, депутатами и руководящими органами партии. Это действующий губернатор области, член Высшего Совета Партии Евгений Савченко и секретарь регионального отделения "Единой России", заместитель губернатора области Наталия Полуянова. Большинство голосов получил глава региона – за него проголосовали в 154 из 162 признанных действительными бюллетеней.

В работе XXV конференции Белгородского регионального отделения "Единой России" принял участие секретарь Генерального совета партии Сергей Неверов. Выступая перед участниками встречи, он заметил, что Белгородская область занимает лидирующие позиции по многим показателям. Неверов подчеркнул, что предварительное голосование является важной процедурой, которая позволяет сформировать программу "Единой России", основанную на наказах граждан, уделить особое внимание конкретным вопросам, вовлечь гражданское общество в решение важных задач.





"Это еще и важный канал обратной связи. И только "Единая Россия" проводит эту процедуру", – добавил секретарь генсовета партии и призвал однопартийцев быть максимально открытыми в своей работе и общаться с людьми на местах, быть в постоянной связи с избирателями.

Губернатор Евгений Савченко поблагодарил всех участников конференции за оказанное доверие и отметил, что основная задача сегодня – благополучие Белгородской области.



