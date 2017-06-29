Фестиваль "Нашествие" бьет рекорды популярности

До открытия ежегодного музыкального фестиваля "Нашествие" еще больше недели. Однако уже сейчас купить билеты категории VIP и в палаточный городок "Ленинград" не представляется возможным, сообщают организаторы мероприятия.

Взрывной рост продаж билетов на "Нашествие" стал полной неожиданностью для организаторов, заставив их впервые за всю историю фестиваля объявить об окончании продаж по нескольким категориям билетов, прокомментировала ситуацию генеральный директор ЗАО "Мультимедиа Холдинг" Евгения Киселева. "Людей, которые хотят приехать и стать гостями фестиваля так много, что например, трибуны для гостей ВИП-зоны уже не вмещают всех желающих. Свободных мест просто нет!" – сказала она.

Впрочем, ничего удивительного в том, что билеты на "Нашествие" разлетаются как горячие пирожки нет. В этом году зрителей ждет огромное количество ярких и интересных событий. Так, 7 июля стартует акция "Выборы президента "Нашествия". Эта идея родилась еще в эфире "Нашего Радио", когда глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова пообещала провести самые необычные выборы в стране – прямо на поле фестиваля.

Голосование состоит из трех этапов. На первом из них кандидатуру в президенты "Нашествия" могли выдвинуть все желающие, никаких ограничений не было. Как рассказывают организаторы мероприятия, за три дня было получено 750 заявок с именами 51 кандидата.

В основном люди выдвигали известных российских рок-музыкантов, однако были и самовыдвиженцы. Одним из них стал бывший "нанаец" Владимир Левкин. Впрочем, нашлись и те, кто выдвинул на этот пост Юрия Лозу и даже Филиппа Киркорова.

Сейчас идет второй этап, во время которого каждый желающий может проголосовать за любого из 51 кандидата. В ближайшую неделю из всех кандидатов будут выбраны 10 с наибольшим количеством голосов. Один из них в итоге и станет президентом фестиваля.





Произойдет это на третьем, заключительном этапе голосования. И здесь любителям рок-музыки активно поможет Центризбирком России, который прямо на поле развернет избирательный участок с настоящими урнами для бюллетеней и прочей сопутствующей атрибутикой.

Идея с выборами, очевидно, понравилась людям. "Для нас это совершенно новый опыт. Поэтому мы готовы сделать выборы ежегодными, ну а решение примут на поле те гости фестиваля, которые придут и проголосуют за своего президента "Нашествия", – заявил медиадиректор фестиваля Сергей Горбачев.

На "Нашествии" будут работать две площадки – "Главная сцена" и "Наше 2.0". Хедлайнерами мероприятия в этом году станут Гарик Сукачев и "Бригада С". Кроме того, в рамках фестиваля состоится презентация книги Александра "Балу" Балунова – "Король и Шут: Бесконечная история", а также показ документального фильма о культовой отечественной рок-группе "Гражданская оборона" "Здорово и вечно".





Помимо прочего, традиционную акцию "Вместе мы – сила!" проведет Армия России. Гости фестиваля смогут насладиться захватывающим выступлением гордости отечественной военной авиации – пилотажной группы "Русские витязи".

Вообще, сюрпризов будет много, отметил Горбачев. "В этом году мы увеличили количество развлечений для детей, пригласили известных иллюзионистов братьев Сафроновых, будем каждый день показывать кино и даже дадим одно театральное представление – Саша Петров, известный телезрителям, представит авторское театральное шоу", – пояснил медиадиректор фестиваля. Впрочем, главный сюрприз для организаторов фестиваля – это бум продаж билетов. Нашествие-2017 обещает быть самым массовым в своей истории, уверен Горбачев.

Ежегодный музыкальный фестиваль нашествие пройдет 7-9 июля в Большом Завидово (Тверская область). В прошлом году мероприятие посетили более 200 тысяч человек.

