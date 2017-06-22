Фестиваль "Нашествие" выбирает президента

Выдвинуты первые кандидаты в президенты "Нашествия". Ставший культовым рок-фестиваль выбирает руководителя, уже поданы почти 150 заявок.

В первой заявке в качестве претендента фигурировал лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров. Как подчеркнул один из поклонников, именно этот музыкант должен стать лицом фестиваля, являясь "беззаботным, шальным, но при этом безумно умным и начитанным интеллигентом".

В число кандидатов к вечеру 22 июня уже вошли Сергей Бобунец, Юрий Шевчук (ДДТ) Сергей Чиграков ("Чиж & Co"), Константин Кулясов ("Анимация"), Константин Кинчев, сообщает НСН.

Сергея Бобунца поклонники назвали настоящим старожилом фестиваля, а кандидатуру Юрия Шевчука объяснили его же словами. "Фраза "любите друг друга" говорит сама за себя", – подчеркнул фанат ДДТ.

Выборы на "Нашествии" в 2017 году пройдут впервые, голосование разделено на три этапа. Первый стартовал 21 июня и завершится 25 июня, в эти дни любой желающий может выдвинуть своего любимого музыканта. Второй этап пройдет с 26 июня по 2 июля, это будет предварительный отбор среди десяти кандидатов.





На третьем этапе прямо на поле в Большом Завидове, где с 7 по 9 июля пройдет фестиваль, выберут президента "Нашествия". За ходом голосования будет следить Центральная избирательная комиссия и лично ее председатель Элла Памфилова, которая и объявит победителя.