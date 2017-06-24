На выборах президента "Нашествия" появился новый лидер
В этот ряд неожиданно затесался и бывший участник группы "На-НА" Владимир Левкин. Как передает НСН, музыкант признался, что сам выдвинул свою кандидатуру.
Судя по активности Левкина, настроен он весьма серьезно. При этом еще вчера за экс-"нанайца" была подана только одна заявка-выдвижение. А уже за субботу, 24 июня, прибавилось сразу несколько десятков. С учетом того, что заявки подавались с разных адресов, но с интервалом в 1-2 минуты, это действо было явно организовано.
По всей видимости, и сам музыкант, и его фанаты уверены, что цель оправдывает средства. Поклонники Левкина свой выбор объясняют тем, что их кумир – это человек, который прекрасно разбирается в музыке, имеет богатый опыт в этой сфере.
В свою очередь, фанаты Валерия Кипелова утверждают, что их кандидат – это "ярчайшая звезда русского рока". Кто-то уверяет, что Кипелов – его любимый исполнитель, а потому достоин быть избранным президентом фестиваля. Другие, впрочем, просто не видят альтернатив.
В том, что их кандидат достоин победить в гонке уверены и почитатели творчества Константина Кинчева. А вот поклонники Юрия Шевчука отмечают, что "ДДТ" – это "совесть русского рока".
Стоит отметить, что в числе кандидатов есть и другие яркие звезды русского рока. Среди них Константин Кулясов из "Анимации", Сергей Шнуров из группировки "Ленинград", Сергей Бобрунец и другие артисты.
Голосование на выборах президента "Нашествия" разделено на три этапа. Первый стартовал 21 июня и завершится 25 июня, в эти дни любой желающий может выдвинуть своего любимого музыканта. Второй этап пройдет с 26 июня по 2 июля, это будет предварительный отбор среди десяти кандидатов. На третьем этапе прямо на поле в Большом Завидове, где пройдет фестиваль, с 7 по 9 июля выберут президента "Нашествия". За ходом голосования будет следить Центральная избирательная комиссия и лично ее председатель Элла Памфилова, которая и объявит победителя.
Петиция с требованием отобрать у оскандалившегося актера ребенка набирает популярность
25 июня исполнится 18 лет со дня смерти актера
Фотографию ведущая "Дома-2" разместила в Instagram
Свадьба, назначенная на 7 июля, не состоится