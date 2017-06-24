Открытие ММКФ ДТП с "пьяным" мальчиком Эксклюзив Интервью Дом-2

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На выборах президента "Нашествия" появился новый лидер

Фото: Валерий Кипелов, https://twitter.com/NSN_fm
Рок-музыкант Валерий Кипелов стал лидером в голосовании на выборах президента "Нашествия". Вторые и третьи позиции занимают фронтмен "Алисы" Константин Кинчев и лидер группы "ДДТ" Юрий Шевчук.
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В этот ряд неожиданно затесался и бывший участник группы "На-НА" Владимир Левкин. Как передает НСН, музыкант признался, что сам выдвинул свою кандидатуру.

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Судя по активности Левкина, настроен он весьма серьезно. При этом еще вчера за экс-"нанайца" была подана только одна заявка-выдвижение. А уже за субботу, 24 июня, прибавилось сразу несколько десятков. С учетом того, что заявки подавались с разных адресов, но с интервалом в 1-2 минуты, это действо было явно организовано.

По всей видимости, и сам музыкант, и его фанаты уверены, что цель оправдывает средства. Поклонники Левкина свой выбор объясняют тем, что их кумир – это человек, который прекрасно разбирается в музыке, имеет богатый опыт в этой сфере.

В свою очередь, фанаты Валерия Кипелова утверждают, что их кандидат – это "ярчайшая звезда русского рока". Кто-то уверяет, что Кипелов – его любимый исполнитель, а потому достоин быть избранным президентом фестиваля. Другие, впрочем, просто не видят альтернатив.

В том, что их кандидат достоин победить в гонке уверены и почитатели творчества Константина Кинчева. А вот поклонники Юрия Шевчука отмечают, что "ДДТ" – это "совесть русского рока".

Стоит отметить, что в числе кандидатов есть и другие яркие звезды русского рока. Среди них Константин Кулясов из "Анимации", Сергей Шнуров из группировки "Ленинград", Сергей Бобрунец и другие артисты.

https://vk.com/nashestvie

Голосование на выборах президента "Нашествия" разделено на три этапа. Первый стартовал 21 июня и завершится 25 июня, в эти дни любой желающий может выдвинуть своего любимого музыканта. Второй этап пройдет с 26 июня по 2 июля, это будет предварительный отбор среди десяти кандидатов. На третьем этапе прямо на поле в Большом Завидове, где пройдет фестиваль, с 7 по 9 июля выберут президента "Нашествия". За ходом голосования будет следить Центральная избирательная комиссия и лично ее председатель Элла Памфилова, которая и объявит победителя.

Автор: Иван Поляков24 июня 2017, 19:59

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