В каких регионах россияне живут дольше всего

Средняя продолжительность жизни в России выросла до рекордных 71,87 года. При этом больше всего долгожителей, как всегда, на Северном Кавказе.

По данным Росстата, в нашей стране средняя продолжительность жизни женщин составляет 77 лет, мужчин – 66,5 года. Регионом с самой высокой продолжительностью жизни официально признана Ингушетия (80,8 года), при этом женщины здесь живут дольше мужчин почти на семь лет. В тройку регионов-долгожителей вошли также Дагестан (77,2 года) и Москва (77 лет).

Самый низкий показатель зафиксирован в Туве. По данным Росстата, тувинцы живут в среднем до 64,2 года. Чуть лучше дела обстоят в Чукотском автономном округе (64,4 года) и Еврейской автономной области (65,8 года).

Эти регионы находятся в конце рейтинга на протяжении пяти последних лет. Однако на Чукотке наблюдается рост – с 60,7 года в 2012-м до 64,4 года в 2016-м. Разница между первым и последним регионом в списке превышает 15 лет, пишет газета "Известия".

"У многих горных народов благоприятная среда обитания. Речь идет о чистоте воздуха, подземной родниковой воде, собственном хозяйстве, которое дает кисломолочные и мясные продукты, что важно для человеческого организма", – пояснил главный научный сотрудник центра демографии и экологии человека при Институте проблем прогнозирования РАН Борис Ревич.