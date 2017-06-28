ОНФ требует закрыть иловые поля в Казани

В Татарстане представители Общероссийского народного фронта добиваются закрытия иловых полей, куда вывозят отходы казанской канализации. Активисты Фронта считают, что проблема утилизации и размещения иловых осадков сточных вод требует немедленного разрешения. По данным ОНФ, речь идет о колоссальном объеме – почти 2 миллиона тонн.



Сейчас иловые поля являются единственным местом размещения стоков канализации в Казани и представляют собой экологически опасный объект. Это связано с выделением вредных веществ, испарений, обладающих неприятным запахом, а также из-за возможного загрязнения грунтовых вод и почв. Ежедневно на полях складируется около 250 тонн осадка.

"К нам поступают многочисленные жалобы от населения о том, что дышать просто невозможно", – цитирует НТВ главу группы экологического мониторинга ОНФ в Татарстане Зуфара Юнусова. Иловые отложения, рассказали в Общероссийском народном фронте, расположены на расстоянии 30 метров от уреза Волги, что грозит потенциальной экологической катастрофой.

Пока, по словам Юнусова, принято решение о том, что на поля не будут вывозиться новые отходы. В перспективе, когда найдутся инвесторы, будет восстановлена и экология района.

Добавим, что на рекультивацию иловых полей казанский "Водоканал" запланировал выделение 516 миллионов рублей. Программа рассчитана на 2017-2019 годы.