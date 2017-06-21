Элла Памфилова запланировала поездку на "Нашествие"

Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова собирается посетить фестиваль рок-музыки "Нашествие". Там она намерена оказать помощь с организацией выборов президента мероприятия.

Информацию о том, что на "Нашествии" будет Элла Памфилова, подтвердили и в ее пресс-службе. "Элла Александровна планирует принять участие в фестивале", – цитирует ТАСС представителя ЦИК.

ПО ТЕМЕ Памфилова мыла подъезды во времена работы министром

На фестивале Элла Памфилова планирует не только отдыхать, на нее также будет возложена почетная обязанность помочь организаторам в проведении выборов президента мероприятия. Свое согласие на это председатель Центризбиркома дала еще в начале июня в прямом эфире радиостанции "Наше радио".

enter; width:100%;"> Публикация от Nashe Radio (@nashe_ru) Май 15 2017 в 2:33 PDT

В пресс-службе фестиваля уточнили порядок проведения выборов. В первый этап (с 21 по 25 июня) все желающие смогут выдвинуть кандидатуру любого музыканта из числа принимающих участие в "Нашествии". Во второй (с 26 июня по 2 июля) будет проводиться предварительный отбор. В ходе праймериз останутся десять кандидатов, набравших наибольшее число голосов.

Третий этап (с 7 по 9 июля) – непосредственно выборы – будет проходить на поле фестиваля в специальном шатре для голосования. "Честно, быстро и правильно пересчитать десятки тысяч голосов организаторам фестиваля поможет Центральная избирательная комиссия России и лично ее председатель Элла Памфилова", – цитирует НСН генерального директора "Мультимедиа Холдинга" Евгению Киселеву. Председатель ЦИК также объявит победителя.