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На выборах президента "Нашествия" лидирует Константин Кинчев

Константин Кинчев. Фото: GLOBAL LOOK press/Andrei Ladygin
Фанаты выдвинули первых кандидатов в президенты "Нашествия". Ставший культовым рок-фестиваль выбирает руководителя, пока в голосовании лидирует Константин Кинчев.
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В этом году фестиваль впервые выбирает себе президента. Любители русского рока на сайте "Нашего радио" выдвигают в кандидаты своих любимых музыкантов. По этому случаю два привычных лозунга-хэштега "#Я еду на НАШЕСТВИЕ!" и "#Я пережил НАШЕСТВИЕ!" пополнил новый: "#Я выбираю НАШЕСТВИЕ!".

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По состоянию на утро 23 июня рок-избиратели прислали больше всего заявок на выдвижение Константина Кинчева. Лидера "Алисы" называют "живой легендой, олицетворением отечественной рок-музыки и самым матерым русским рокером, с характером и мнением". Поклонники уважают его за внимательное отношение к своим фанатам, пишет НСН.

Сразу за Кинчевым по числу выдвижений на участие в выборах президента "Нашествия"  идет Сергей Шнуров. Лидер группировки "Ленинград" фигурировал в самой первой заявке в качестве претендента на высокий пост. Как подчеркнул один из поклонников, именно этот музыкант должен стать лицом фестиваля, являясь "беззаботным, шальным, но при этом безумно умным и начитанным интеллигентом".

Фото: GLOBAL LOOK press/Anton Belitsky

Несколько десятков заявок уже поступило с кандидатурами Юрия Шевчука и Ильи Черта. Шевчуку рок-избиратели приписывают честность и уважение к людям из разных слоев общества, а также называют нравственным ориентиром для поколений. Его коллега, вокалист группы "Пилот" Илья Черт заслужил уважение рок-сообщества исповедованием тех же принципов: "умный, светлый человек", "он живет по совести" и "у него нет понтов".

Среди кандидатур – Андрей Князев, Сергей Бобунец, Глеб Самойлов, Диана Арбенина и Лусинэ Геворкян. Однако, самым неожиданным оказалось предложение сделать президентом рок-фестиваля Верку Сердючку. И не менее удивительный персонаж, попавший в список голосования Владимир Левкин. Оказалось, что "нанаец" сам выдвинул свою кандидатуру.

Фото: пресс-служба

Голосование на выборах президента "Нашествия" разделено на три этапа. Первый стартовал 21 июня и завершится 25 июня, в эти дни любой желающий может выдвинуть своего любимого музыканта. Второй этап пройдет с 26 июня по 2 июля, это будет предварительный отбор среди десяти кандидатов. На третьем этапе прямо на поле в Большом Завидове, где пройдет фестиваль, с 7 по 9 июля выберут президента "Нашествия". За ходом голосования будет следить Центральная избирательная комиссия и лично ее председатель Элла Памфилова, которая и объявит победителя.

Автор: Александр Комаров23 июня 2017, 14:24

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