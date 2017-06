Цыганов и Куценко споют с рокерами

7, 8 и 9 июля в Большом Завидово пройдет НАШЕСТВИЕ. На площадке фестиваля соберутся тысячи людей со всей страны, вне зависимости от пола, возраста, политических взглядов и даже музыкальных предпочтений. Знаменитости тоже очень любят этот летний фестиваль, а некоторые из них мечтают выйти на сцену самого масштабного фестиваля страны.

В 2017 году на сцене НАШЕ 2.0 выступит несколько коллективов с фронтменами, давно известными российской публике как актеры и шоумены. Александр Устюгов и группа "Экибастуз", Евгений Цыганов и проект "Пока прет!", Гоша Куценко, Александр Пушной, Стас Старовойтов и "Аричикаари", Александр Ильин и "План Ломоносова" и Александр Демидов с собственным коллективом "ДЕМИДОBAND" выступят на НАШЕСТВИИ и покажут, что такое настоящий рок-н-ролл!

На сцену фестиваля также выйдут: [AMATORY], 100Rage, 25/17, 7Б, Casual, F.P.G., Good Times, Jack Action, Krava, Louna, Lumen, Mordor, Pravada, Radio Я, ROTOFF, Stigmata, Tattooin, Tequilajazzz, The HATTERS, Total, Trubetskoy, Urban Strip, Алиса, Ангел НеБес, АнимациЯ, Аффинаж, Бахыт Компот, Биртман, Браво, Бригадный подряд, Виктор, Виктор Виталий, Вячеслав Бутусов, Гарик Сукачев & "Бригада С, Гений, ГильZа, Глеб Самойлов и The Matrixx, Дайте Два, ДДТ, Дельфин, ДМЦ, Инкогнито, Калинов Мост, Кипелов, КняZz, Конец Фильма, Копенgageн, Кукрыниксы, Лучший Самый День, Мельница, Мехико, Моды, НАИВ, Найк Борзов, Нейромонах Феофан, Несчастный случай, НОМ, Обе-рек, Операция Пластилин, Пикник, Пилот, План Ломоносова, Площадь Восстания, Погружение, Радиограмма, Родион Газманов, Сансара, Северный Флот, Сергей Бобунец, СерьГа, СЛОТ, Сплин, Стимфония, Суп Харчо, Сурганова и Оркестр, Танцы Минус, Твердый ЗнакЪ, Уматурман, Ундервуд, Черный Кофе, Чиж & Co.