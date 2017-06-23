Мусор с полигона Кучино развезут по Подмосковью

Министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган рассказал, куда увезут мусор с полигона Кучино, который решили рекультивировать после жалобы президенту России Владимиру Путину. Отходы распределят по четырем свалкам в Подмосковье.

"Мы очень хотели бы, чтобы Москва нашла альтернативную возможность, куда отвезти отходы, которые вывозились сюда. Сюда возилось до 90% московских отходов. Вот именно на этот полигон", – цитирует чиновника газета "Известия". По словам Когана, после начала рекультивации около 200 машин будут ежедневно завозить чистый грунт в Кучино.

