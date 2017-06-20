"ЕР" подняла вопрос распределения грантов НКО

На дискуссионной площадке "Продвижение социальных инициатив" XV Гражданского форума в Ярославле подняли вопрос распределения грантов. Как сказала глава регионального отделения "Российского фонда милосердия и здоровья" Светлана Лягушева, если вопрос распределения федеральных грантов выйдет на региональный уровень, то есть опасения в необъективном распределении или распределения фондам однодневкам.



"Мы должны очень серьезно отнестись к этой проблеме", - подчеркнула она, уточнив, что социально ориентированное НКО от благотворительной организации отличается разными федеральными законами. По словам Лягушевой, передача грантов на региональный уровень "может оказаться местечковой историей".

"Когда деньги получают те, кто ближе, те, кто нравятся и общественные организации, которые поддерживает правительство, – отметила она. - При этом у нас много образовалось много таких организаций однодневок. Ввиду этого надо внимательно подходит к этому вопросу".

Напомним, Гражданский форум Ярославской области в этом году организован при участии "Единой России". Форум проходит в формате четырех дискуссионных площадок и пленарного заседания. В мероприятии принимают участие около 800 человек, в том числе, эксперты, представители региональных НКО, федеральные и местные законодатели, координаторы партпроектов, а также представители исполнительной власти и другие.