Подросткам грозит пять лет тюрьмы из-за кошачьего туалета

До пяти лет лишения свободы грозит подросткам за кражу наполнителя для кошачьего туалета. Молодым людям предъявлено обвинение.

Два 16-летних жителя Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа предстанут перед судом за кражу девяти мешков с наполнителем для кошачьего туалета, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД. На преступление они пошли ради денег.

Вместо того чтобы заработать, юноши украли в магазине на центральном рынке первое, что попалось под руку. Пакеты с наполнителем для кошачьего туалета оказались тяжелыми, поэтому пришлось сбегать за санками. При транспортировке "ценного груза" воришек заметил сторож. Хозяйка зоомагазина обратилась в полицию: прощать ребят она не намерена, хотя все похищенное получила обратно.

Подростков будут судить по всей строгости закона. Возбуждено дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в иное хранилище). Санкция предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.