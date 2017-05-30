Форточник украл 11 миллионов из здания ЦБ в Москве
Злоумышленник проник в здание Центрального банка, расположенного на Ленинском проспекте, 9, через окно. Вору удалось завладеть суммой в 11,4 миллиона рублей и скрыться с похищенным тем же путем, сообщило агентство "Москва".
На месте преступления работают оперативники и сотрудники правоохранительных органов. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия. Похититель объявлен в розыск.
"Как выяснилось, неизвестный через окно проник в помещение Центрального банка России, откуда тайно похитил 11,4 миллиона рублей, принадлежащие заведующему сектором в указанном банке. После этого злоумышленник скрылся", – рассказал источник в правоохранительных органах.
В Москве ограбили Центробанк России https://t.co/dBMcMOAmbN #Haqqin #HaqqinAz pic.twitter.com/s8iMIJG2pl— Haqqin.az���� (@haqqin__az) 30 мая 2017 г.
По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье "Кража в особо крупном размере". Проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий, направленных на установление и задержание преступника.
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