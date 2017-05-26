В московском отеле у банкира украли перстень и часы на 22 млн

В центре Москвы обокрали топ-менеджера банка. Инцидент произошел в гардеробной отеля. Неизвестный злоумышленник похитил из запираемого шкафа перстень с кашмирским сапфиром и золотые наручные часы фирмы Patek Philippe, передает НТВ.

По предварительным данным, материальный ущерб составил 22 миллиона рублей. По факту кражи проводится проверка.