В московском отеле у банкира украли перстень и часы на 22 млн

В центре Москвы обокрали топ-менеджера банка. Инцидент произошел в гардеробной отеля. Неизвестный злоумышленник похитил из запираемого шкафа перстень с кашмирским сапфиром и золотые наручные часы фирмы Patek Philippe, передает НТВ.
По предварительным данным, материальный ущерб составил 22 миллиона рублей. По факту кражи проводится проверка.
Россиянки встретились на Каннском кинофестивале
Певец приказал высечь новоиспеченную артистку
Актриса обнародовала частную переписку
Турецкий лидер взбесил немецкого канцлера