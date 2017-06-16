Больная раком девушка попала в реанимацию после вопроса Путину

Жительница города Апатиты Мурманской области Дарья Старикова, которая пожаловалась президенту России Владимиру Путину во время прямой линии на неправильно поставленный диагноз, была экстренно госпитализирована. Девушка попала в реанимацию, передает Flashnord.

"Санитарной авиацией перевезена в областной центр", – сообщил источник, знакомый с ситуацией. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Халатность".

