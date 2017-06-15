Генпрокуратура проверит адресованную Путину жалобу

Генеральный прокурор России Юрий Чайка поручил проверить выплаты компенсаций пострадавшим в результате наводнения в Ставропольском крае. Во время прямой линии с Владимиром Путиным к президенту с жалобой обратилась жительница региона, чей дом серьезно пострадал от природной стихии.

В связи с обращением жительницы Ставропольского края Юрий Чайка дал поручение прокурору региона провести проверку исполнения законодательства органами власти при ликвидации последствий наводнения в селе Краснокумском. Особое внимание во время проверки прокуратура требует обратить на обеспечение законности при выплате компенсаций гражданам, пострадавшим от природной стихии.

Как сообщали в Генпрокуратуре, при наличии оснований необходимо будет принять срочные меры реагирования в отношении виновных лиц. Ход проверки находится на личном контроле генпрокурора Юрия Чайки.





Сегодня, 15 июня во время прямой линии с президентом к Владимиру Путину обратилась жительницы Ставрополья и рассказала о том, что с нее требуют деньги за восстановительные работы после разрушительного наводнения, произошедшего в конце мая. Путин эмоционально отреагировал на жалобу женщины и назвал такую ситуацию "полным бредом".

"То, что с вас собираются деньги за какие-то работы, - это полная чушь. Должны быть выплачены 10 тысяч рублей за оперативную поддержку, 50 тысяч рублей за частичную утрату имущества, 100 тысяч рублей за полную утрату имущества", – пояснил президент и пообещал разобраться с этой проблемой.





Путин потребовал от Генпрокуратуры проверить, как идет работа по выплате средств, а от губернатора Ставрополья – немедленного ответа, куда ушли деньги на поддержку жителям региона, пострадавшим от наводнения.

"Я хотел бы задать вопрос губернатору Ставропольского края о том, где деньги?", – сказал президент.





От паводка, вызванного рекордными за 50 лет дождями, в Ставропольском крае пострадали 28 населенных пунктов. Были затоплены свыше 2 тысяч жилых домов, где проживают более шести с половиной тысяч человек.