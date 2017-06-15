Убийство сибиряка стаей бродячих собак попало на видео

Останки сторожа, долгое время подкармливавшего стаю бездомных собак, утром обнаружили прохожие. Животные разорвали благодетеля на части.

Как сухо сообщает следствие, в ночь с 13 на 14 июня 2017 года в районе Промбазы в городе Советский Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не менее дюжины собак напали на местного жителя и причинили ему телесные повреждения, от которых он скончался на месте. Трагедия попала в объектив камеры видеонаблюдения.

"Мужчина скончался от страшных ран, его останки нашли утром прохожие", – сообщает Ura.news со ссылкой на Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре. Как рассказывают в городе, мужчина подкармливал стаю более двух лет. Однако это ему не помогло.



"Югорским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре по факту гибели одного из жителей города Советский возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По уголовному делу проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе на установление владельца собак", – сообщают в региональном следственном комитете.

В ЖЖ "Против зооэкстремизма!", исследующего тему бродячих животных, авторы уточняют, что первый большой всплеск численности бродячих собак произошёл примерно в 60-70 годах XX века. Но в те годы борьба с безнадзорными животными являлась государственной политикой и численность животных контролировалась.

"Следующая такая волна выплеснулась на улицы в начале 90-х годов XX века. Грянула перестройка, политика изменилась. Сегодня мы имеем проблему очень серьёзных масштабов! А вот широко освещают её только так называемые "зоозащитники"– фанатично настроенная группа лиц, пропагандирующая гуманное отношение к бродячим животным, они – же волонтёры, они – же опекуны", – пишут блогеры.

Идеология изъятия бездомных животных с улиц, пристрой их в семьи, стерилизация с последующим возвратом в места обитания, весь комплекс мер, за который ратуют фанатично настроенные защитники животных в итоге, как видим, может привести к гибели самих доброхотов.