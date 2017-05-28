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Регионы

Служебная овчарка набросилась на детей под Москвой

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В Дмитровском районе служебный пес "Ведомственной охраны железнодорожного транспорта Российской Федерации" напал на двух девочек. Собака сорвалась с цепи и забежала в коттеджный поселок, где набросилась на женщину с двумя детьми.

В результате нападения одна из девочек получила множественный травмы. Кинолога, ответственного за дрессировку собаки, привлекли к ответственности. Родители пострадавшей обратились в полицию, передает Life.ru.

28 мая 2017, 13:36

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