Служебная овчарка набросилась на детей под Москвой

В Дмитровском районе служебный пес "Ведомственной охраны железнодорожного транспорта Российской Федерации" напал на двух девочек. Собака сорвалась с цепи и забежала в коттеджный поселок, где набросилась на женщину с двумя детьми.

В результате нападения одна из девочек получила множественный травмы. Кинолога, ответственного за дрессировку собаки, привлекли к ответственности. Родители пострадавшей обратились в полицию, передает Life.ru.