В Махачкале прохожие отбили ребенка у стаи собак

Стая бродячих собак напала на восьмилетнего ребенка в 50-метрах от школы. Ребенка спасло вмешательство неравнодушных прохожих. "Я думаю, это все закончилось бы плачевно. Хорошо, что вовремя увидели люди, помогли. Спасибо им, я очень им благодарен", – цитирует сайт НТВ.Ru Лаймана Нуриева, отец ребенка. У мальчика были диагностированы рваные раны лица и уха. В больнице ему предстоит провести по меньшей мере две недели.