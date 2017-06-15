Россиянка со второй попытки зарезала мужа

Ранее женщина уже пыталась зарезать мужа, но тогда он выжил, а нападавшая попала в места лишения свободы. Когда она вышла из тюрьмы и снова повздорила с супругом, то привычно схватилась за нож.

В уральском городе Кургане завершено расследование уголовного дела, открытого в отношении 42-летней местной жительницы. Ее обвиняют в убийстве, совершенном при отягчающих обстоятельствах. Жертвой нападения стал супруг женщины. Проучить его с помощью ножа женщина решила не впервые.

"По версии следствия, причиной стала критика и ревность со стороны мужчины", – сообщает Ura.news со ссылкой на следственный отдел по городу Курган следственного управления Следственного комитета России по Курганской области. Как сообщают правоохранители, в этой семье уже был похожий случай. Устав от ревности и обвинений со стороны супруга, женщина бросилась на него с ножом, причинив телесные повреждения. Мужчина тогда выжил, а жена отправилась в места лишения свободы.

Вернувшись домой после отбытия наказания, женщина оказалась в той же ситуации, что довела ее до скамьи подсудимых прежде. Не выдержав придирок, она привычно схватилась за нож. Но в этот раз травмы, нанесенные супругу, оказались несовместимы с жизнью.

"Следователем по уголовному делу внесено представление в органы системы профилактики, поскольку установлено, что одним из условий совершения данного преступления явилось отсутствие действенного и эффективного надзора за лицами, состоящими на профилактическом учете", – сообщают в местном следственном комитете. Иными словами, смерть мужчины можно было бы предотвратить, если бы надзорные органы провели профилактическую работу с бывшей заключенной.

Следствие завершено. Теперь материалы дела рассмотрит суд, который и назначит наказание мужеубийце. Вероятно, срок будет немалым, так как дело квалифицируется как преступление с отягчающими обстоятельствами – рецидив.