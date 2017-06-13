Мать двоих детей заколола мужа-тирана в Москве

Мать двоих несовершеннолетних детей убила своего мужа в Москве. Соседка рассказала, что у подозреваемой всегда был спокойный характер и никто не ожидал от женщины подобного поведения.

"Она (супруга. – Прим. ред.) была очень скромная. До такой степени чтобы дойти, мы даже не ожидали", – рассказала соседка. "Она не взрывная, более спокойная, семью держала хорошо", – цитирует ее телеканал РЕН ТВ. По ее словам, тихоня практически ни с кем не делилась своими проблемами.



По словам соседки, муж подозреваемой "вечно был пьяный". "Все на балконе сидел, все пил", – рассказала она. Женщина добавила, что супруг регулярно уходил из дома, оставляя жену с детьми, которые, впрочем, не воспринимали его как родного отца. В частности, старшая дочь даже называла своего папу по имени.

Инцидент произошел в ночь на 13 июня 2017 года в столичной квартире на улице Михайлова. Мать двоих детей ударила ножом в грудь 34-летнего супруга, после чего сама вызвала ему скорую помощь. Мужчина скончался на месте преступления от кровопотери, а подозреваемая была задержана.

Примечательно, что ранее женщина обращалась за помощью к сотрудникам правоохранительных органов. По неподтвержденным данным, она неоднократно подавала на супруга заявления об избиении, однако стражи порядка игнорировали обращения. Соседка предположила, что причиной ссоры между супругами была ревность со стороны мужчины, передает "Пятый канал".

Дедушка насилует школьниц, жена приковала мужа к батарее, держала 2 недели и заколола насмерть, физрук украл часы у ученика.

Дом, милый дом�� — Alexandra Goncharova (@alexygoncharova) 2 февраля 2017 г.

Напомним, бытовые конфликты в семье часто заканчиваются самыми неожиданными и трагичными ситуациями. Например, в мае 2017 года гражданка Узбекистана жестоким способом решила отомстить любовнице своего мужа, заказав ее изнасилование. На следующий день жертва преступления обратилась в полицию. В дальнейшем выяснилось, что обе женщины ждут ребенка от одного мужчины.