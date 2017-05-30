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Первое фото с места крушения самолета под Саратовом

Ан-26. Фото: wikimedia.org
Появились новые подробности крушения самолета Ан-26 на аэродроме Балашов в Саратовской области. В Сети опубликовано первое фото с места трагедии.

Продолжение: Названа причина крушения самолета под Саратовом
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Автоколонна, перевозившая раненых с места катастрофы, попала в аварию, передает РЕН ТВ. По данным телеканала, есть пострадавшие. В региональных экстренных службах подтвердили, что ведомственная машина попала в ДТП.

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"По предварительной информации, скорая столкнулась с автомобилем Toyota, а затем сбила женщину, стоявшую на обочине дороги, и врезалась в столб", – цитирует источник агентство "Интерфакс". По его словам, потерпевшую госпитализировали.

Позже в Минобороны опровергли сведения, распространенные в СМИ. В аварию попала не упомянутая колонна, а автомобиль, в котором не было членов экипажа рухнувшего самолета. "Это резервная машина скорой помощи, которая возвращалась с аэродрома пустой – как незадействованная", – уточнили в пресс-службе ведомства.

Между тем в Следственном комитете России (СКР) сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил полетов или подготовки к ним". Сотрудники ведомства предположили, что Ан-26 упал с высоты 200 метров при посадке на аэродром учебной авиабазы из-за отказа одного из двигателей.

"На борту самолета находился экипаж в составе четырех летчиков и одного обучаемого курсанта. Последний от полученных повреждений скончался, остальные члены экипажа с различными телесными повреждениями, в том числе тяжелыми, эвакуированы в военный госпиталь", – цитирует РИА Новости пресс-службу СКР.

Напомним, Ан-26 рухнул утром 30 мая при посадке на аэродром Краснодарского высшего авиационного училища летчиков в городе Балашове Саратовской области. В результате происшествия самолет загорелся. Один курсант погиб, пятерых выживших членов экипажа доставили в больницу.

Автор: Константин Улюкаев30 мая 2017, 10:51

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