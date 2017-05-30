При крушении самолета с курсантами под Саратовом погиб военный

Стали известны новые подробности ЧП с самолетом АН-26 с учебной авиабазы Краснодарского высшего авиационного училища летчиков в Балашове Саратовской области. "Самолет не выдержал параметры снижения и ушел ниже глиссады", – цитирует "Газета.ru" сообщение Министерства обороны. После жесткой посадки На борту самолета находились шесть членов экипажа. При жесткой посадке самолет загорелся. Один военнослужащий погиб, пятеро были доставлены в медицинское учреждение на вертолете. Причиной крушения мог стать отказ одного из двигателей.