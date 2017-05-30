Под Саратовом потерпел крушение самолет с курсантами

Самолет балашовского учебного центра потерпел крушение в Самарской области во время испытательного полета, сообщили в пресс-службе губернатора региона Валерия Радаева. ЧП случилось в тот момент, когда летательный аппарат заходил на посадку. На борту находились курсанты. По словам представителя экстренных служб региона, АН-26 не дотянул до полосы и вынужденно приземлился в ее створе. По предварительным данным пострадали пять человек, передает "Интерфакс".
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