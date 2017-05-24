Полиция Петербурга прикрыла бордель с путанами из Африки

Полиция Санкт-Петербурга вычислила действующий в одной из квартир жилого дома на проспекте Энгельса в Выборгском районе города бордель. "К административной ответственности привлечены четыре женщины, в числе которых гражданки африканского и среднеазиатского государств", – цитирует Flashnord пресс-службу регионального управления МВД. В отношении трех дам с иностранными паспортами составлены протоколы за нарушение установленных правил пребывания и жительства на территории России.