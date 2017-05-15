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Фестиваль "Российская студенческая весна" стартовал в Туле

Фото: vk.com/studvesnarsm
В городе оружейников Туле в понедельник, 15 мая, открылся XXV всероссийский фестиваль "Российская студенческая весна". Мероприятие продлится до 20 мая и соберет талантливую молодежь со всей страны. В ходе фестиваля его участники продемонстрируют свои знания, навыки и умения в искусстве, журналистике и других областях, а также проведут круглые столы, где обсудят актуальные вопросы развития современной отечественной культуры.
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Мероприятие является финальным этапом программы поддержки и развития студенческого творчества "Российская студенческая весна" в 2017 году. Стоит отметить, что программа реализуется в России уже на протяжении 25 лет, и ежегодно собирает более полутора миллиона человек из 700 ВУЗов по всей стране.

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В этом году программа фестиваля включает в себя творческие конкурсы по таким направлениям, как танцы, музыка и театральное мастерство. Кроме того, участники мероприятия посоревнуются в искусстве журналистики. Весьма богатой будет и деловая часть мероприятия. Так, помимо прочего, в рамках фестиваля состоятся панельные дискуссии, участники которых обсудят проблемы развития отечественной культуры и пути их решения. Также в рамках деловой программы запланировано торжественное гашение почтовой марки "25 лет Российской студенческой весне".

Слайд: Российский союз молодежи

По словам председателя "Российского союза молодежи" Павла Красноруцкого, гостями XXV фестиваля "Российская студенческая весна" станут несколько тысяч человек, которые представляют 85 российских субъектов. Среди них победители и призеры студенческих творческих фестивалей в регионах. Все они прошли отбор на местном, городском и региональном уровнем, а затем включены в официальные делегации субъектов.

В этом году среди жюри фестиваля будет много именитых деятелей культуры и искусства, а также политиков, общественных деятелей и представителей спорта. Среди них актеры Сергей Безруков, Егор Дружинин, Феликс Михайлов, Никита Высоцкий, хореограф Артемий Манукян, музыкант Сергей Приказчиков, певица Юлия Волкова, телеведущая Яна Чурикова, диетолог Татьяна Малахова, словацкий ватерполист Сергей Харин и ряд других известных личностей.

Слайд: Российский союз молодежи

В настоящий момент на территории Тульского кремля продолжается церемония открытия фестиваля. Мероприятие проходит в формате масштабного театрализованного шоу, в котором принимают участие более двух тысяч артистов.

Фото: vk.com/studvesnarsm

При этом церемония открытия состоит из нескольких тематических разделов. Среди них такие, как "Тула встречает XXV всероссийский фестиваль", "Регионы России" (флаговое шоу участвующих в "Российской студенческой весне" субъектов России), а также приветствие гостей, в рамках которого выступают представители участвующих в фестивале делегаций, а также хореографический блок с участием 200 танцоров в костюмах народов многонациональной России.

Слайд: Российский союз молодежи

Кроме того, в рамках церемонии открытия проходит презентация направлений фестиваля: театральное, музыкальное, танцевальное, оригинальный жанр, журналистика и региональные программы. Активное участие в церемонии открытия принимают тульские студенты, которые исполняют популярную музыку и показывают свои навыки и умения в популярных спортивных дисциплинах (воркаут, паркур и джампинг). Конец церемонии ознаменуется праздничным салютом под обработанную музыку Людвига ван Бетховена "Ода радости".

Фото: vk.com/studvesnarsm

Фестиваль завершится 20 мая грандиозным гала-концертом в Большом концертном зале Государственного Кремлевского Дворца в Москве. В ходе мероприятия, помимо прочего, будет продемонстрировано разнообразие и самобытность российских народов, а также отражены важные вехи в истории нашей страны.

Фото: vk.com/studvesnarsm

"Российская студенческая весна" проходит с 1993 года при поддержке Министерства образования и науки, Министерства культуры, а также общероссийской общественной организации "Российский союз молодежи". В этом году мероприятие поддержали также правительства Тульской области и Москвы. Ранее фестиваль проходил в Самаре, Нижнем Новгороде, Ульяновске, Челябинске, Тюмене, Санкт-Петербурге и других городах.

Автор: Иван Поляков15 мая 2017, 20:36

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