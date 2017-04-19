ОНФ поможет с обеспечением детей кружками и секциями

Члены Центрального штаба Общероссийского народного фронта обсудили реализацию нового федерального проекта "Равные возможности – детям". В рамках него планируется обеспечить всем дошкольникам и учащимся школ возможность получать бесплатное дополнительное образование.

В рамках проекта "Равные возможности – детям" в регионах планируется создавать силами активистов ОНФ и активных граждан образовательные кружки. Задача проекта – дать дошкольникам и школьникам возможность получать бесплатное дополнительное образование. Руководитель проекта, зампред комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина отметила, что проект уже обратил на себя внимание педагогического сообщества.

Она напомнила, что, согласно майским указам президента, к 2020 году в кружках и секциях должны иметь возможность заниматься 70-75% детей. По словам Духаниной, в первую очередь необходимо решить проблемы в системе допобразования на законодательном уровне, найти механизмы и улучшить инфраструктуру дополнительного образования

"Важно, чтобы у каждого ребенка в России была возможность бесплатно посещать кружки и секции".

По словам законодателя, чтобы решать эту задачу, необходимо большое число неравнодушных людей, серьезных партнеров. "Мы уже привлекли к реализации проекта волонтерскую организацию "Российский союз молодежи", а также "Российский союз сельской молодежи", Агентство стратегических инициатив с его проектом "Кванториум", – сказала она. – Многие деятели культуры выразили желание бесплатно работать с ребятами".

Любовь Духанина перечислила приоритетные задачи проекта. В их числе -принятие закона, закрепляющего механизм персонифицированного финансирования, упрощение процедуры лицензирования для организаций дополнительного образования, а также создание карты-путеводителя по учреждениям дополнительного образования. "Пилотный запуск индивидуальных сертификатов на допобразование показал эффективность этой системы", – отметила она.

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Напомним, с начала 2017 года Общероссийский народный фронт уже дал старт таким новым федеральным проектам. В их числе "Центр мониторинга благоустройства городской среды", "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог" и "Генеральная уборка".