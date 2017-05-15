Волжанин умер после одинокого дня рождения

Житель хутора Дуплятский под Урюпинском в Волгоградской области расстроился из-за того, что никто из друзей не явился на его день рождения. Спустя несколько часов после наступления 44-летия мужчина скончался.

Трагедия произошла 12 мая 2017 года, в день рождения волжанина, передает "Блокнот Волгограда". На подготовленное мужчиной торжество явились только супруга и его дети, никто из друзей так и не пришел проведать жителя хутора.

Свое недовольство он высказал жене, через некоторое время беседа супругов переросла в конфликт. По данным регионального управления Следственного комитета России, женщина уехала из дома, чтобы избежать продолжения ссоры.

"Около трех часов ночи проведать отца приехал взрослый сын", – заявил заместитель руководителя ведомства Михаил Ганабин. "Молодой человек нашел родителя повешенным", – пояснил он.

Добавим, что знакомые мужчины говорят о нем только хорошее. "Известно, что погибший не злоупотреблял спиртным, был примерным семьянином, работал в местном подсобном хозяйстве. По факту случившегося проводится проверка", – цитирует представителя следствия V1.ru.