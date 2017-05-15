Волжанин умер после одинокого дня рождения
Трагедия произошла 12 мая 2017 года, в день рождения волжанина, передает "Блокнот Волгограда". На подготовленное мужчиной торжество явились только супруга и его дети, никто из друзей так и не пришел проведать жителя хутора.
Свое недовольство он высказал жене, через некоторое время беседа супругов переросла в конфликт. По данным регионального управления Следственного комитета России, женщина уехала из дома, чтобы избежать продолжения ссоры.
"Около трех часов ночи проведать отца приехал взрослый сын", – заявил заместитель руководителя ведомства Михаил Ганабин. "Молодой человек нашел родителя повешенным", – пояснил он.
Добавим, что знакомые мужчины говорят о нем только хорошее. "Известно, что погибший не злоупотреблял спиртным, был примерным семьянином, работал в местном подсобном хозяйстве. По факту случившегося проводится проверка", – цитирует представителя следствия V1.ru.
Женщина работала в ведомстве с 2002 по 2005 годы
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