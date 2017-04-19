Автобус насмерть сбил семилетнего мальчика

В Кургане пассажирский автобус "ПАЗ" насмерть сбил семилетнего ребенка. ДТП произошло на перекрестке улиц Пролетарская и Дзержинского, передает URA.RU.
По словам очевидцев, мальчик переходил дорогу на зеленый сигнал светофора. В настоящее время все обстоятельства устанавливаются.
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