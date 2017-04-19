Под Владимиром ликвидировали двух террористов

Во Владимирской области при попытке задержания были ликвидированы два гражданина одной из стран Среднеазиатского региона, передает РИА Новости. Боевики 1991 и 1987 годов рождения, которых нейтрализовали сотрудники ФСБ, были связаны с вербовщиками международных террористических организаций, интересовались технологией создания бомб и выражали готовность осуществить теракты в России. На месте проведения оперативно-разыскных мероприятий были обнаружены компоненты взрывного устройства, АК-47, пистолет Макарова и боеприпасы.