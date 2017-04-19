Юноша выиграл конкурс в женском нижнем белье

На Сахалине 20-летний студент выиграл конкурс нижнего белья и был признан "Мисс Авокадо". Однако когда организаторы конкурса узнали истинный пол победителя, то отказались вручить ему приз.

Фотоконкурс проводила сеть магазинов нижнего белья. Согласно правилам состязания, девушкам необходимо было прислать несколько своих снимков в красивом бюстгальтере и трусиках. Андрей Нагорный решил также принять участие в конкурсе и доказать, что может выглядеть в нижнем белье так же сексуально, как и лица женского пола.

Вместе с @kuzowkov на хромакее снимали небольшие скетчи для фестиваля журналистики #пингвиныпера Мы ведь журналисты Вам бы хотелось их увидеть? Публикация от Art model in Russia, Far East (@andrew_nagorny) Мар 22 2017 в 5:03 PDT

Юноша сделал профессиональные эротичные фото и четыре самых удачных из них отправил организаторам состязания. Как признается Андрей, на победу он вовсе не рассчитывал. Однако жюри конкурса все-таки решило, что именно сексапильный юноша достоин гордого звания "Мисс Авокадо".

Многие говорят, мол "раньше было лучше" На этот раз, пожалуй, соглашусь, раньше было лучше. Лучше и интереснее Публикация от Art model in Russia, Far East (@andrew_nagorny) Апр 12 2017 в 10:43 PDT

После этого организаторы конкурса прислали Андрею приглашение на фотосессию в нижнем белье рекламируемой марки. Тогда-то они и поняли, как жестоко ошиблись в половой идентификации победителя.

А сисек то нет Публикация от Art model in Russia, Far East (@andrew_nagorny) Янв 27 2017 в 3:00 PST

Узнав о том, что "победительница" состязания – юноша, представители марки пошли на попятную и отказались отдавать награду, сообщает Life.ru. "Этот мальчик был очень похож на девочку. А так как фото можно было выкладывать свободно, он тоже принял участие. Мы получили снимки. И по итогам выбора жюри он выиграл, его выбрали. Но когда мы с ним созвонились и узнали, что это парень, мы решили, что он не может быть победителем", – пояснила свое решение организатор конкурса Жанна Столповская.

Парень победил в конкурсе женского нижнего белья. Yes, this is a boy Публикация от Art model in Russia, Far East (@andrew_nagorny) Янв 17 2017 в 8:55 PST

Отметим, что судя по снимкам Андрея в соцсетях, его можно отнести к блогерам-андрогинам. Юноша успешно сочетает в себе признаки мужчины и женщины. Так, например, Андрей часто носит женскую одежду и использует макияж, но при этом называет себя парнем.