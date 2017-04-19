Юноша выиграл конкурс в женском нижнем белье
Фотоконкурс проводила сеть магазинов нижнего белья. Согласно правилам состязания, девушкам необходимо было прислать несколько своих снимков в красивом бюстгальтере и трусиках. Андрей Нагорный решил также принять участие в конкурсе и доказать, что может выглядеть в нижнем белье так же сексуально, как и лица женского пола.
Юноша сделал профессиональные эротичные фото и четыре самых удачных из них отправил организаторам состязания. Как признается Андрей, на победу он вовсе не рассчитывал. Однако жюри конкурса все-таки решило, что именно сексапильный юноша достоин гордого звания "Мисс Авокадо".
После этого организаторы конкурса прислали Андрею приглашение на фотосессию в нижнем белье рекламируемой марки. Тогда-то они и поняли, как жестоко ошиблись в половой идентификации победителя.
Узнав о том, что "победительница" состязания – юноша, представители марки пошли на попятную и отказались отдавать награду, сообщает Life.ru. "Этот мальчик был очень похож на девочку. А так как фото можно было выкладывать свободно, он тоже принял участие. Мы получили снимки. И по итогам выбора жюри он выиграл, его выбрали. Но когда мы с ним созвонились и узнали, что это парень, мы решили, что он не может быть победителем", – пояснила свое решение организатор конкурса Жанна Столповская.
Отметим, что судя по снимкам Андрея в соцсетях, его можно отнести к блогерам-андрогинам. Юноша успешно сочетает в себе признаки мужчины и женщины. Так, например, Андрей часто носит женскую одежду и использует макияж, но при этом называет себя парнем.
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