Из воды подняли второго члена экипажа сухогруза

В районе поисково-спасательной операции в Керченском проливе, где потерпел крушение сухогруз "Герои Арсенала", спасатели подняли на борт судна-буксира "Капитан Демидов" второго члена экипажа, передает Life.ru. Сообщается, что мужчина был одет в гидрокостюм. Состояние его здоровья уточняется. Личность мужчины установить пока не удалось.
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