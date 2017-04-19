Из воды подняли второго члена экипажа сухогруза

В районе поисково-спасательной операции в Керченском проливе, где потерпел крушение сухогруз "Герои Арсенала", спасатели подняли на борт судна-буксира "Капитан Демидов" второго члена экипажа, передает Life.ru. Сообщается, что мужчина был одет в гидрокостюм. Состояние его здоровья уточняется. Личность мужчины установить пока не удалось.