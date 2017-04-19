Последствия сбоя в метро Петербурга попали на видео

В тоннеле между станциями "Электросила" и "Московские Ворота" синей ветки метрополитена Санкт-Петербурга возникла неисправность электроцепи, что привело к сбою в движении поездов. Пассажиры жалуются, что составы по несколько минут стоят на перегонах, а на станциях возникла давка. Очевидец снял на видео скопление людей на станции "Горьковская". Запись опубликовал портал Life.ru.