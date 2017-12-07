Сибиряк совершил убийство по сюжету "Иронии судьбы"

Житель Братска (Иркутская область) проведет 12 лет за решеткой за убийство незнакомца, которого он ошибочно принял за любовника жены. Ранее 25-летний мужчина был неоднократно судим.

В ходе слушаний было установлено, что мужчина напился и решил навестить супругу, с который на тот момент жил раздельно. Заодно он планировал встретиться со своим знакомым, с которым до этого поссорился, и взял с собой нож.

Придя в дом, где, как ему на тот момент казалось, жила его жена, сибиряк позвонил в одну из квартир. Дверь открыл мужчина, которому пьяный ревнивец сразу же вонзил нож в сердце, перепутав его со своим бывшим приятелем. От удара тот через несколько минут скончался, передает телеканал "360".

В этот момент из квартиры выглянула незнакомая преступнику женщина. Она начала кричать и выгонять нападавшего. Мужчина понял, что убитый не его знакомый, и отправился на его поиски. Позже в суде женщина заявила, что жила вместе с любовником и общими детьми.

Впоследствии выяснилось, что нападавший ошибся домом – его супруга проживала в доме №17 Г, а он пришел в дом № 17. Во время слушаний мужчина заявил, что не пошел бы на преступление, если бы не был пьян. Но это не освобождает его от уголовной ответственности – ближайшие 12 лет ему придется провести в колонии строгого режима.