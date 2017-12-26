Почему не решаются проблемы военной коммуналки

Новая структура Министерства обороны по обслуживанию коммунальной сферы никак не раскачается. Военное ведомство представило в апреле этого года ФГБУ "ЦЖКУ", заменившее старые управляющие компании, но переходный период затянулся: у людей по всей стране появились проблемы с доступом к энергоресурсам и оплатой счетов.

Смена управляющих компаний стала сюрпризом для многих жителей военных городков и гарнизонов. По инерции они продолжали перечислять денежные средства на реквизиты своих старых коммунальщиков. В итоге получилось, как у жителя Камчатского края Степана Федорова – он дважды заплатил за услуги ЖКХ.

Примерно в такой же ситуации оказался и Антон Петюхов: "Я даже не в курсе был, что управляющая уже другая и оплатил и за ноябрь, и за декабрь уже по старым счетам, которые почему-то продолжают приходить! Это вообще законно?? Надеюсь, что они добровольно вернут денежные средства, за услуги, которые уже, оказывается, не предоставляют", – написал Петюхов у себя на страничке в соцсети.

Надо отметить, что этой весной коммунальные платежи в Вилючинске значительно выросли. Позже прокуратура призвала военную управляющую компанию произвести перерасчет для жильцов города на сумму в 10 миллионов рублей.





Еще худший сюрприз ждал жильцов военного общежития в Агалатово Ленинградской области: во время передачи объектов "ЦЖКУ" выяснилось, что из-за старой ошибки чиновников Минобороны они несколько лет неверно оплачивали счета и после перерасчетов остались должны предыдущей управляющей компании более 30 миллионов рублей. Закончилось все тем, что люди в спецовках и масках защищали с автоматами военное общежитие от отключения тепла.

В конце осени жители нескольких военных городков Ленинградской области получили коммунальные счета с суммами от 20 до 50 тысяч рублей. Ситуация, о которой уже доложили президенту страны на большой пресс-конференции, возникла из-за того, что в течение полугода руководство "ЦЖКУ" не могло определить тарифы на энергоресурсы. Когда же чиновники все-таки сделали это, выяснилось, что шесть месяцев офицерские семьи получали квитанции с уменьшенными счетами. Теперь накануне Нового года люди должны раскошелиться на крупные суммы, чтобы не остаться без воды и отопления.

В целом же в кабалу коммунальных счетов попало более трех сотен тысяч военнослужащих из разных регионов страны. Эксперты навали примерную сумму общего долга – 3,7 миллиарда рублей.





Впрочем, в должниках ходит и сама коммунальная структура "ЦЖКУ", которая с апреля копит миллионные просроченные счета. То и дело региональные энергетики жалуются на задержки выплат по потребленным ресурсам.

А ведь с недавних пор у энергетиков полностью развязаны руки относительно военных объектов-должников. Законодательство дает право ограничивать поставку ресурсов даже на те объекты, которые ранее считались неотключаемыми.