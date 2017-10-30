Управляющим компаниям запретят брать деньги за коммуналку

Министерство строительства и ЖКХ разработало новый законопроект об оплате коммунальных услуг. Согласно документу, деньги за жилищные ресурсы будут поступать напрямую обеспечивающим их организациям, в обход управляющих компаний.

Согласно новому законопроекту, управляющие компании будут исключены из цепочки оплаты коммунальных услуг. На их счета будут попадать лишь средства за управление домами. Деньги же за воду, свет, газ, тепло будут поступать напрямую на счета ресурсоснабжающих организаций, пишет газета "Известия".

Новый документ сделает более прозрачной систему оплаты ЖКУ и предотвратит задержку денежных средств в управляющих компаниях. Законопроект уже согласован с заинтересованными ведомствами. При этом в Минстрое выразили надежду, что депутаты Госдумы поддержат предложение и рассмотрят законопроект в осеннюю сессию.

Тем временем в ведомстве подчеркнули, что дебиторская задолженность ЖКХ за второй квартал 2017 года по сравнению с первым сократилась на 7,45%. При этом объем задолженности управляющих компаний составил 250 миллиардов рублей. Долги за услуги ЖКХ в первом полугодии выросли на 20% и достигли 1,2 триллиона рублей, следует из данных Росстата.

В целом эксперты поддержали новый законопроект. По их мнению, многие жильцы недовольны работой управляющих компаний, а потому отказываются платить по счетам. В то же время рост задолженностей перед ресурсоснабжающими компаниями мешает модернизировать систему ЖКХ. Специалисты подчеркнули, что нововведение облегчит оплату и снизит уровень просрочки.