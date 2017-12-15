Кто решит проблемы военной коммуналки

Жилищно-коммунальные проблемы военных поднялись на новую высоту. На зашкаливающие платежи за ЖКХ обратил внимание президента на большой пресс-конференции журналист из Ленинградской области.

Во время общения Владимира Путина с журналистами 14 декабря прозвучал вопрос о коммунальных проблемах военных городков. Волнующую тысячи семей военнослужащих тему поднял Виктор Смирнов из интернет-издания 47news. Он рассказал президенту о том, что семьям офицеров и контрактников в деревне Агалатово Всеволожского района разослали квитанции, в которых суммы месячных платежей достигали 50 тысяч рублей.

По словам журналиста, жители военных городков часто сталкиваются с произволом начисления необоснованно высоких тарифов и перебоями в подаче коммунальных ресурсов.

"Ваша озабоченность по поводу военных городков понятна, и я ее разделяю. На это нужно будет обратить особое внимание, потому что она является наиболее острой в целом по системе ЖКХ", – сказал Путин, отвечая на вопрос.

Далее он заявил, что жилищные платежи в России завышены и призвал ввести регулирование в этой сфере. "По этой части платежи зашкаливают, в среднем за 23 с лишним процента, а местами и месяцами свыше 30%. Это вообще никуда не годится. Что нужно сделать? Нужно вводить ограничения, безусловно, так же как и по коммунальным платежам, вводить регулирование и по жилищным платежам, и сделать это нужно незамедлительно", – подчеркнул глава государства.





В тот же день последовала реакция Минстроя России. Как заявил глава ведомства Михаил Мень, совместно с Федеральной антимонопольной службой будет проведена проверка фактов завышения стоимости коммунальных услуг. Помимо этого Минстрой предлагает утвердить федеральную методику определения платы за обязательные жилищные услуги и ввести ограничения их роста. Сейчас цифры в платежках устанавливает собственник здания или применяются ставки, одобренные муниципалитетами.

Как выяснили журналисты 47news, проблема высоких тарифов в "военной коммуналке" приобрела всероссийский масштаб: квитанции с неподъемными суммами осенью получили, по крайней мере, 300 тысяч военнослужащих по всей стране. В общей сложности они должны выплатить порядка 3,7 миллиарда рублей.

Стоит отметить, что сейчас военная прокуратура Ленинградской области уже проводит проверки в Агалатово, где многомиллионный долг за отопление, водоснабжение и канализацию оставил без отопления военное общежитие. В нем проживает 140 офицеров из местной военной части, отопления там не было с начала холодов.

Прокуроры установили, что должностными лицами обособленного подразделения ООО "Главное управление жилищным фондом" допущены нарушения при расчете размера оплаты коммунальных услуг в жилых домах, расположенных в населенных пунктах Каменка, Ваганово, Новый Учхоз, и ряда других населенных пунктов Ленинградской области.





Еще одной глобальной проблемой военных городков является ветхость жилого фонда и объектов коммунальной инфраструктуры. При этом Минобороны не спешит вкладывать средства на ремонт. Многих офицерским семьям приходится существовать в условиях далеких от комфорта. В Краснодаре из-за нежелания военного ведомства передать дома на баланс муниципальных властей жителям ведомственного фонда приходится соседствовать с бомжами.

В то же время, Минобороны является крупным должником: точная сумма военного долга перед ресурсоснабжающими организациями по всем регионам до сих пор точно не подсчитана. Нынешней осенью вице-премьер Дмитрий Козак также обращал внимание на проблему задолженности военных за услуги ЖКХ. Однако он подчеркнул, что денег на погашение полностью задолженности не будет.

Эксперты в этой связи отмечают, что причиной нынешних проблем военного ведомства является чрезмерная бюрократизация и нежелание идти навстречу муниципалитетам в вопросах передачи жилфонда, а также обычная недофинансированность. "Кто в этом виноват? Конечно, виноват менеджмент, который занимался управлением жилищно-коммунального хозяйства Минобороны. Никто другой не виноват", – прокомментировал ситуацию губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Не исключено, что личное внимание президента России, наконец, поможет сдвинуть эти проблемы с мертвой точки, как это уже бывало не раз после больших пресс-конференций и "прямых линий" Владимира Путина.