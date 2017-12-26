Курившую бабушку сдуло с балкона ветром
Бушующая на Сахалине метель не смутила 70-летнюю пенсионерку, которая решила покурить на свежем воздухе. Однако силы жительница Шахтерска не рассчитала – ветер сбросил ее с балкона на землю. Бабушке повезло, она упала в мягкий сугроб.
Мощный циклон бушует на Сахалине уже два дня. Скорость ветра достигает ураганных 40 метров в секунду. Паромная переправа закрыта, аэропорт работает по фактической погоде. В Углегорске от ветра пострадали крыши 13 домов, в Ногликах сорвало кровлю с детского сада. Ветер повалил новогодние елки, десятки населенных пунктов остаются без электричества.
Из-за погоды и движение транспорта затруднено. Машина скорой помощи не смогла проехать к дому пострадавшей, так что бабушку везли в больницу в ковше погрузчика. Пенсионерка находится в одном из отделений ЦРБ Углегорска с травмами, передает РИА Новости.
РИА Новости https://ria.ru/incidents/20171226/1511723468.html
Тем временем стихия продолжает бушевать. МЧС пришлось спасать пассажиров автобуса, застрявшего ночью в снегу на идущей вдоль берега моря автодороге на юге Сахалина. Бойцы Сахалинского поисково-спасательного отряда имени Полякова совместно с сотрудниками администрации Долинского района оказывали помощь водителям и пассажирам автомобилей, застрявшим на участке Фирсово – Стародубское. В общей сложности из снежного плена освободили около 100 автомобилей. В автобусе, по данным МЧС, находились 30 пассажиров, в том числе трое детей.
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