Москвичку с шестилетним ребенком изнасиловали в лифте

В лифте на юго-западе Москвы неизвестный изнасиловал 47‐летнюю женщину и ее шестилетнюю дочь. Инцидент произошел в доме по улице Академика Арцимовича, передает "360".
Об изнасиловании сообщила сама потерпевшая. Женщина обратилась в полицию через девять минут после нападения. Она рассказала дежурному о развратных действиях в отношении ее малолетней дочери. Однако прибывшие на место полицейские установили, что москвичка также подверглась насилию.
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