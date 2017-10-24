Москвичку с шестилетним ребенком изнасиловали в лифте

В лифте на юго-западе Москвы неизвестный изнасиловал 47‐летнюю женщину и ее шестилетнюю дочь. Инцидент произошел в доме по улице Академика Арцимовича, передает "360".

Об изнасиловании сообщила сама потерпевшая. Женщина обратилась в полицию через девять минут после нападения. Она рассказала дежурному о развратных действиях в отношении ее малолетней дочери. Однако прибывшие на место полицейские установили, что москвичка также подверглась насилию.