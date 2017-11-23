У безработного москвича украли три iPhone X

В центре столицы ограбили безработного 23-летнего москвича. У мужчины украли три новых iPhone X.
Как сообщает Life.ru, преступление произошло на парковке у одного из ресторанов столицы. К молодому человеку подошли трое неизвестных и угрожая расправой отобрали смартфоны. Преступники скрылись на внедорожнике.
Материальный ущерб составил 276 тысяч рублей.Возбуждено уголовное дело.
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