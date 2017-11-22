Работник похоронного бюро украл труп ради 7 тысяч рублей

Сотрудник одного из похоронных агентств Кемеровской области подозревается в самоуправстве. По предварительной информации, мужчина выкрал из морга труп и самовольно похоронил его.

Как сообщает Следственный комитет России по Кемеровской области, в отношении 42-летнего сотрудника похоронного бюро возбуждено уголовное дело по статье "Самоуправство". По версии следствия, в сентябре текущего года мужчина самовольно проник в морг районной больницы и выкрал оттуда труп женщины.

После этого злоумышленник отвез покойницу на кладбище и похоронил как бездомную. На следующий день за телом женщины в морг пришли ее родственники. Узнав о том, что труп исчез, они обратились с заявлением в полицию.

Правоохранительные органы провели расследование, в рамках которого выяснили, что сотрудники похоронного агенства получали вознаграждение за захоронение невостребованных тел. Размер премии составлял семь тысяч рублей. По видимому, это и толкнуло злоумышленника на преступление.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

В 2016 году аналогичный инцидент произошел в Липецке. На пути в Сочи семью из четырех человек настигла трагедия – прямо в машине скончалась 77-летняя бабушка. Уже на курорте липчане оформили смерть родственницы, однако похоронить ее решили в родном городе. Поэтому труп временно оставили в сочинском морге, а потом его разместили в экспедиционном багажнике, который прикрепили к крыше автомобиля.

Однако на обратном пути семью настигла еще одна трагедия. Во время ночевки в одном из кемпингов под Ростовом неизвестные похитили багажник со специфичным содержимым.

